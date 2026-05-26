Цветок для ленивого сада на замену бархатцам и календуле: бутоны всех цветов радуги

Газания (или гацания) — это настоящая находка для дачников, которые хотят ярких красок. Она мирится с жарой и отсутствием полива лучше, чем бархатцы или календула.

Ее цветы диаметром до 10–12 см напоминают гигантские разноцветные ромашки, палитра которых включает желтые, оранжевые, красные, розовые и даже полосатые варианты с контрастными кругами у основания — лепестки могут быть в крапинку или штрихами, что делает каждый цветок уникальным.

Растение цветет непрерывно с конца июня до самых заморозков в октябре, а некоторые сорта выдерживают даже −5 °C. Уникальная особенность: ее лепестки закрываются на ночь и в пасмурную погоду, раскрываясь с первыми лучами солнца — это живое «завораживающее шоу» каждый день.

Высаживать ее можно через рассаду (в марте), в грунт переносят в конце мая — начале июня, и она сразу начинает радовать глаз.

