Когда и как высаживать редис в грунт и теплицу — только рабочие советы

Когда и как высаживать редис в грунт и теплицу

Когда и как высаживать редис в грунт и теплицу — только рабочие советы

Редис — один из самых ранних овощей, который можно вырастить и в открытом грунте, и в теплице. Если хочется получить крепкие, хрустящие и сочные корнеплоды, важно разобраться со сроками и техникой посева. На самом деле ничего сложного тут нет, но пара нюансов все же поможет избежать ошибок.

Когда можно сажать редис: ориентируемся на погоду и климат

Опытные дачники знают: редиска прощает многие ошибки, но если промахнуться со временем посадки, вместо аппетитных корнеплодов получите стрелки и «бороду». Вот как не прогадать:

Весной высевать овощ стоит сразу, как только растает снег, а грунт прогреется хотя бы до +5–7 °C.

Летом можно провести повторный сев, но тогда берите сорта, которые не боятся длинного светового дня и не склонны к цветушности.

Осенью (октябрь — ноябрь) практикуют подзимний посев. Семена уходят в мерзлую землю и весной трогаются в рост сами, как только пригреет солнце.

Многие огородники спрашивают: а что делать, если весна выдалась аномально ранней или, наоборот, лето затянулось? Ориентируйтесь на факты:

минимальная температура почвы для старта — +5–10 °C;

воздух для появления всходов достаточно прогреть до +8–15 °C;

идеальный диапазон для развития корнеплодов — +15–18 °C.

Редис вполне терпит небольшие заморозки, поэтому ранние посадки ему не страшны. А вот если посеять в пересушенную землю, почти гарантированно получите горечь и раннее цветение.

Как посадить редиску в открытый грунт: пошаговая инструкция

Чтобы редиска выросла ровной, сладковатой и без трещин, действуйте пошагово.

Выбор места и подготовка грядки

Эта культура обожает солнечные участки и рыхлые почвы. Идеальный вариант — супесь или легкий суглинок с нейтральной кислотой и хорошим дренажом. Перед посевом:

перекопайте выбранный кусок земли на штык лопаты (15–20 см);

внесите перепревший компост или перегной — свежий навоз категорически не подходит, он вызывает болезни;

если почва кислая, добавьте немного золы или доломитовой муки.

Подготовка семян

Замачивать семена редиса необязательно, но для ускорения прорастания можно подержать их 2–4 часа в теплой воде или слабом растворе стимулятора. Так всходы появятся на пару дней раньше.

Когда и как высаживать редис в грунт и теплицу — только рабочие советы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Схема посадки

Нарежьте бороздки глубиной 1–2 см, расстояние между рядками оставляйте 10–15 см. В бороздку разложите семечки через каждые 3–5 см. Сильное загущение — враг хорошего урожая, корнеплодам будет тесно, и они пойдут в стрелку.

После посева:

аккуратно присыпьте землей;

слегка уплотните ладонью;

пролейте теплой водой из лейки с рассеивателем.

Как и когда посадить редиску, чтобы она не ушла в стрелку?

Цветушность (когда редис вместо корня выбрасывает цветонос) — настоящая головная боль дачников. Чтобы этого избежать, запомните несколько правил:

не сейте слишком густо — на каждое растение должно приходиться минимум 4–5 см;

избегайте посевов в жаркие засушливые дни;

поливайте регулярно, не допуская пересыхания земли;

для летнего сева выбирайте специальные сорта, устойчивые к цветению (например, «дуро», «рубин», «злата»);

не увлекайтесь азотными удобрениями — от них ботва жирует, а корнеплод мельчает.

При соблюдении этих нехитрых условий вы получите крупную, сладкую редиску без намека на стрелку.

Уход за редиской после посадки

Качественный уход сводится к трем китам: полив, прореживание и редкие подкормки.

Полив

Редис очень зависим от влаги. При ее недостатке корнеплоды горчат и растрескиваются, при переливе — загнивают. Ориентируйтесь так:

в сухую погоду поливайте 2–3 раза в неделю;

в сильную жару — ежедневно, но по чуть-чуть;

за 3–5 дней до уборки полив сократите, иначе редиска будет водянистой.

Прореживание

Если всходы взошли «щеткой» (а так бывает почти всегда), обязательно их проредите. Оставьте между растениями 4–5 см, остальные аккуратно выщипайте. Лучше сделать это после появления первого настоящего листа.

Подкормка

На плодородных почвах редис не кормят вообще. Если же земля бедная, внесите калийно-фосфорное удобрение (например, золу или монофосфат калия) в фазу 2–3 настоящих листьев. Азот исключите.

Можно ли посадить редиску повторно в сезон?

Да, и не один раз, а два или даже три за сезон. Это позволяет иметь хрустящую редиску на столе с весны до осени. Просто соблюдайте несколько условий:

для каждой последующей посадки выбирайте сорта, устойчивые к стрелкованию (на упаковке обычно пишут «для летнего сева»);

соблюдайте севооборот — не возвращайте редис на ту же грядку, где росли капуста, хрен или редька;

интервал между посевами делайте в 2–3 недели, так вы получите непрерывный конвейер урожая.

И, конечно, никто не запрещает подзимний посев. Семена, посеянные в мерзлую землю в ноябре, отлично перезимуют и прорастут самой ранней весной, используя влагу талого снега.

Как посадить редис в открытый грунт и в теплицу: советы бывалых огородников Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Когда собирать редис и как его хранить?

От момента всходов до технической спелости проходит всего 18–30 дней — в зависимости от сорта и погоды. Передерживать редиску на грядке нельзя: переросшие корнеплоды становятся ватными, дряблыми и острыми.

убирайте урожай выборочно, самые крупные экземпляры — первыми;

выдергивайте редис утром или вечером, после полива;

ботву сразу срежьте, оставляя хвостик 1–2 см.

Хранить лучше в холодильнике при температуре +1–3 °C. Мытые или немытые? Мытые хранятся хуже, так что лучше просто стряхнуть землю. Сложите корнеплоды в полиэтиленовый пакет с дырочками или перфорированный контейнер — так они останутся упругими и сочными до недели. Дольше держать смысла нет, ведь редис хорош именно свежим.

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