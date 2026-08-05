Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 09:28

Посадили хрен и пожалели: как остановить его разрастание и спасти грядки навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Хрен ценят за вкус и пользу, но на участке он легко превращается в настоящего захватчика. Стоит оставить в земле кусочек корня, и вскоре растение снова даст молодые побеги. Избавиться от него можно, если действовать последовательно.

Самый надежный способ — выкопать хрен вместе со всеми корнями. Для этого удобнее использовать садовые вилы. Если такой вариант слишком трудоемкий, регулярно срезайте молодые листья — без них растение постепенно ослабевает.

Хорошо помогает и метод затемнения. Накройте ростки плотным непрозрачным материалом и прижмите его грузом. Без света хрен перестанет развиваться. В запущенных случаях допускается точечное применение гербицидов строго по инструкции.

Если хотите выращивать хрен, сразу ограничьте его рост: посадите растение в большую емкость или сделайте подземный барьер из плотного материала.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярное удаление молодой поросли дает отличный результат. Не откладывайте борьбу с хреном на следующий сезон — молодые растения удалить гораздо проще, чем старые разросшиеся корни.

Ранее сообщалось: когда черешня начинает созревать, скворцы быстро находят лакомство и могут оставить садовода почти без урожая. Старые диски, тряпки и пугала помогают ненадолго, поэтому многие дачники ищут более надежные способы защиты.

Проверено редакцией
растения
хрен
удаление
сады
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.