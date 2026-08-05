Посадили хрен и пожалели: как остановить его разрастание и спасти грядки навсегда

Посадили хрен и пожалели: как остановить его разрастание и спасти грядки навсегда

Хрен ценят за вкус и пользу, но на участке он легко превращается в настоящего захватчика. Стоит оставить в земле кусочек корня, и вскоре растение снова даст молодые побеги. Избавиться от него можно, если действовать последовательно.

Самый надежный способ — выкопать хрен вместе со всеми корнями. Для этого удобнее использовать садовые вилы. Если такой вариант слишком трудоемкий, регулярно срезайте молодые листья — без них растение постепенно ослабевает.

Хорошо помогает и метод затемнения. Накройте ростки плотным непрозрачным материалом и прижмите его грузом. Без света хрен перестанет развиваться. В запущенных случаях допускается точечное применение гербицидов строго по инструкции.

Если хотите выращивать хрен, сразу ограничьте его рост: посадите растение в большую емкость или сделайте подземный барьер из плотного материала.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярное удаление молодой поросли дает отличный результат. Не откладывайте борьбу с хреном на следующий сезон — молодые растения удалить гораздо проще, чем старые разросшиеся корни.

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