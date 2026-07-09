Делаю бочковые огурцы в пятилитровках: вкусные, хрустящие — едим все лето с картошкой и мясом

Делаю бочковые огурцы в пятилитровках: вкусные, хрустящие — едим все лето с картошкой и мясом

Покупаю крепкие огурчики, добавляю чеснок, хрен, укроп и соль — через несколько дней получаются настоящие бочковые огурцы без деревянной бочки и стеклянных банок. Они хрустят, приятно кислят и отлично подходят к молодой картошке, шашлыку, котлетам и любому мясу.

Самое приятное, что для засолки нужна обычная пятилитровая бутылка. Огурцы в ней прекрасно проходят естественное брожение, остаются плотными и приобретают тот самый вкус, который многие помнят с детства.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — около 3 кг, соль — 100 г, чеснок — 5 зубчиков, листья или корень хрена — по вкусу, зонтики укропа — 2 шт., листья черной смородины — 2 шт., чистая холодная вода — сколько войдет.

На дно чистой пятилитровой пластиковой бутылки уложите часть укропа, листья смородины, хрен и чеснок. Затем плотно заполните бутылку огурцами, сверху добавьте оставшуюся зелень. Всыпьте соль и залейте огурцы холодной чистой водой до самого верха.

Горлышко прикройте марлей и поставьте бутылку в глубокую миску или таз, так как во время брожения часть рассола может вытекать. Оставьте при комнатной температуре на 6–7 дней. После окончания активного брожения слейте рассол, два-три раза промойте огурцы чистой водой прямо в бутылке, затем снова полностью залейте холодной водой, плотно закройте крышкой и уберите в прохладное место для хранения.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже не один сезон готовит такие огурцы именно в пятилитровых бутылках. Они получаются крепкими, ароматными и остаются хрустящими очень долго. Кстати, если любите более пикантный вкус, можно добавить несколько горошин черного перца, лавровый лист или небольшой кусочек острого перца.