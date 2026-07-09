Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 16:12

Делаю бочковые огурцы в пятилитровках: вкусные, хрустящие — едим все лето с картошкой и мясом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупаю крепкие огурчики, добавляю чеснок, хрен, укроп и соль — через несколько дней получаются настоящие бочковые огурцы без деревянной бочки и стеклянных банок. Они хрустят, приятно кислят и отлично подходят к молодой картошке, шашлыку, котлетам и любому мясу.

Самое приятное, что для засолки нужна обычная пятилитровая бутылка. Огурцы в ней прекрасно проходят естественное брожение, остаются плотными и приобретают тот самый вкус, который многие помнят с детства.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — около 3 кг, соль — 100 г, чеснок — 5 зубчиков, листья или корень хрена — по вкусу, зонтики укропа — 2 шт., листья черной смородины — 2 шт., чистая холодная вода — сколько войдет.

На дно чистой пятилитровой пластиковой бутылки уложите часть укропа, листья смородины, хрен и чеснок. Затем плотно заполните бутылку огурцами, сверху добавьте оставшуюся зелень. Всыпьте соль и залейте огурцы холодной чистой водой до самого верха.

Горлышко прикройте марлей и поставьте бутылку в глубокую миску или таз, так как во время брожения часть рассола может вытекать. Оставьте при комнатной температуре на 6–7 дней. После окончания активного брожения слейте рассол, два-три раза промойте огурцы чистой водой прямо в бутылке, затем снова полностью залейте холодной водой, плотно закройте крышкой и уберите в прохладное место для хранения.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже не один сезон готовит такие огурцы именно в пятилитровых бутылках. Они получаются крепкими, ароматными и остаются хрустящими очень долго. Кстати, если любите более пикантный вкус, можно добавить несколько горошин черного перца, лавровый лист или небольшой кусочек острого перца.

Проверено редакцией
Читайте также
Перестала выбрасывать переросшие огурцы — делаю из них икру на зиму. Гуще кабачковой, ароматнее баклажанной
Общество
Перестала выбрасывать переросшие огурцы — делаю из них икру на зиму. Гуще кабачковой, ароматнее баклажанной
Клещ обходит огурцы стороной: достаточно перестать делать эти ошибки в теплице летом
Общество
Клещ обходит огурцы стороной: достаточно перестать делать эти ошибки в теплице летом
Идеальные маринованные огурцы: три рецепта для банки 1 литр
Семья и жизнь
Идеальные маринованные огурцы: три рецепта для банки 1 литр
Соленые огурцы с водкой или горчицей: три рецепта для идеальной засолки
Семья и жизнь
Соленые огурцы с водкой или горчицей: три рецепта для идеальной засолки
Сажаю в июле и получаю урожай: не оставляйте грядки пустыми — 7 культур, которые еще успеют порадовать
Общество
Сажаю в июле и получаю урожай: не оставляйте грядки пустыми — 7 культур, которые еще успеют порадовать
огурцы
хрен
укроп
шашлык
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Англии лишилась защитника на две игры чемпионата мира по футболу
Личная жизнь, дружба с Олейниковым, СВО: где сейчас Юрий Стоянов
Убийца авианосцев возвращается в строй: НАТО в ужасе от «Адмирала Нахимова»
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.