Что приготовить из свежих огурцов: 3 легких салата за 5 минут

Свежие огурцы — настоящее спасение в жару, когда совсем не хочется тяжелой еды. Этот овощ почти полностью состоит из воды и дарит отличное чувство свежести. Салаты с огурцами готовятся за пару минут, они отлично утоляют голод и никогда не оставляют тяжести в желудке. С ними можно фантазировать бесконечно. Предлагаем попробовать три простых и очень разных рецепта, которые понравятся всей семье.

Классический салат с зеленым луком и сметаной

Этот рецепт знают все с самого детства. Он максимально простой, но от этого не менее вкусный. В 100 г такой нежной закуски содержится всего 45 ккал. Для приготовления вам понадобятся 300 г свежих огурцов, 50 г зеленого лука, 100 г жирной сметаны, немного соли и щепотка черного перца по вкусу.

Овощи и зелень нужно хорошо помыть. Огурцы нарежьте тонкими кружочками или брусочками, как вам больше нравится. Зеленый лук мелко порубите. Сложите все в миску, добавьте сметану, посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся соусом. Салат сразу готов к подаче.

Совет: чтобы огурцы стали более сочными, чуть-чуть посолите их заранее и подождите 10 минут перед тем, как добавлять остальные продукты.

Яркий салат с помидорами и горчицей

Свежие помидоры и огурцы — это классика, а необычная заправка с горчицей делает вкус по-настоящему богатым. Калорийность этого блюда очень низкая, всего 35 ккал на 100 г. Возьмите 200 г огурцов, 200 г спелых помидоров, 40 г петрушки, 3 столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла, 1 столовую ложку готовой горчицы, немного лимонного сока и соли по вкусу.

Диетические салаты с огурцами за 5 минут: 3 хрустящих варианта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Овощи помойте и обсушите. Огурцы нарежьте тонкими полукольцами, а помидоры — красивыми дольками. Петрушку крупно порежьте. Теперь сделаем соус: в чашке смешайте масло, горчицу, лимонный сок и соль. Хорошо взбейте все вилкой. Полейте овощи этой заправкой, посыпьте зеленью и бережно перемешайте.

Совет: режьте помидоры очень острым ножом, чтобы не раздавить их, и кидайте в миску в самую последнюю очередь перед самой подачей на стол.

Пикантный салат с редисом и хреном

Если вы любите блюда с характером, этот острый салатик точно вас впечатлит. В 100 г такой пикантной закуски всего 30 ккал. Для него нужно взять 200 г огурцов, 150 г свежего редиса, 1 кисло-сладкое яблоко, небольшой кусочек корня хрена (примерно с фалангу пальца), 2 столовые ложки сметаны и соль по вкусу.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкой соломкой. Огурцы и редис нарежьте точно так же, чтобы салат выглядел красиво. Корень хрена натрите на самой мелкой терке. Соедините яблоко, огурцы и редис в миске. Добавьте хрен, сметану и соль. Хорошо перемешайте, чтобы острая нотка распространилась по всему блюду.

Совет: натирайте хрен на терке либо на улице, либо под мощной вытяжкой, потому что у него очень резкий запах.

Несколько небольших хитростей сделают ваши салаты еще лучше. Если вы купили тепличные огурцы, обязательно срежьте с них толстую кожуру. Для нарезки выбирайте молодые овощи с маленькими семечками, их не нужно чистить. Если вы решили приготовить еду заранее, не спешите заправлять ее маслом или сметаной. Без соуса нарезка спокойно простоит в холодильнике в закрытом контейнере, а заправку добавляйте прямо перед ужином.

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