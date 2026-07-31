Смешал за 5 минут и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения

Смешал за 5 минут и в духовку: куриный пирог-запеканка — вкуснота обалденная и подходит для похудения

Когда совсем нет желания долго стоять у плиты, выручает этот простой куриный пирог-запеканка. Достаточно смешать все ингредиенты в одной миске, переложить массу в форму и отправить в духовку. Благодаря куриному филе блюдо получается сытным и богатым белком, сыр делает его сочным, а зеленый лук и копченая паприка добавляют яркий аромат.

Такой пирог вкусен и горячим, и полностью остывшим, поэтому отлично подходит не только для ужина, но и для полезного перекуса.

Для приготовления понадобится: 600 г куриного филе, 3 яйца, 80 г цельнозерновой или пшеничной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 120 г твердого сыра, небольшой пучок зеленого лука, 1 ч. л. копченой паприки, соль, черный перец и любимые специи по вкусу.

Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. Добавьте яйца, муку, разрыхлитель, натертый сыр, мелко нарезанный зеленый лук, паприку, соль и специи.

Хорошо перемешайте до однородности, переложите массу в форму, застеленную пергаментом или слегка смазанную маслом, разровняйте и запекайте при 180 градусах около 35–40 минут до румяной золотистой корочки.

Перед нарезкой дайте пирогу постоять 10 минут, чтобы он стал плотнее и лучше держал форму.

Личный опыт

Чаще всего готовлю этот пирог именно из куриной грудки — получается легкое и сытное блюдо без лишнего жира. Если хочется сделать запеканку еще сочнее, можно добавить в массу немного натертого кабачка, предварительно хорошо отжав его от лишнего сока.