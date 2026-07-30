Кефир, пучок зелени и чуть сыра — лепешки-блинчики: простой рецепт для лета

Летом такие лепешки появляются на столе особенно часто. Они получаются мягкими, пышными и очень ароматными благодаря свежему укропу, зеленому луку и расплавленному сыру. Готовятся они проще обычных пирожков, а по вкусу напоминают что-то среднее между нежными сырными лепешками и толстыми домашними блинчиками.

Их можно подать на завтрак, взять с собой на пикник или заменить ими обычный хлеб к супу и салату.

Для приготовления понадобится: 600 мл кефира, 300 г твердого сыра, 300 г пшеничной муки, 2 яйца, небольшой пучок зеленого лука, небольшой пучок укропа, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. соды, 1 ст. л. сахара и сливочное масло для смазывания.

Кефир слегка подогрейте, чтобы он стал теплым, затем смешайте его с яйцами, сахаром и солью. Постепенно всыпьте просеянную вместе с содой муку и размешайте до однородного теста. Добавьте мелко нарезанные зеленый лук и укроп, а также натертый на крупной терке сыр.

Выкладывайте тесто на сухую хорошо разогретую сковороду примерно по 4 столовые ложки, слегка разравнивайте и жарьте под крышкой по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Готовые лепешки сразу смажьте сливочным маслом и подавайте горячими.

Личный опыт

Мне больше всего нравятся такие лепешки сразу со сковороды, пока сыр внутри остается тягучим. Если добавить в тесто немного петрушки или молодой кинзы, вкус получится еще ярче, а подавать их особенно вкусно со сметаной, натуральным йогуртом или свежими овощами.