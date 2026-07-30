Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 15:10

Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда совсем нет времени долго готовить, этот салат выручает лучше многих сложных рецептов. Достаточно открыть баночку качественной консервированной горбуши, добавить вареные яйца, зеленый лук и заправку — через несколько минут на столе уже стоит нежный, сытный и очень вкусный салат.

Он одинаково хорош и для семейного ужина, и для праздничного стола, а продукты почти всегда найдутся в холодильнике.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной горбуши в собственном соку, 4 вареных яйца, большой пучок зеленого лука, 2–3 ст. л. майонеза, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Горбушу разомните вилкой, предварительно слив лишнюю жидкость. Яйца нарежьте небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубите.

Соедините все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез, при необходимости слегка посолите и поперчите, затем аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату постоять в холодильнике 15–20 минут — так вкус станет более насыщенным, а все ингредиенты отлично соединятся между собой.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать этот салат на ломтиках подсушенного багета или в тарталетках — получается отличная закуска, которая исчезает со стола одной из первых. Если хотите сделать вкус более свежим, добавьте немного мелко нарезанного укропа или свежего огурца.

Проверено редакцией
Читайте также
Запекаю помидоры, лук и сыр: летние макароны готовлю так — вкуснота без мяса
Общество
Запекаю помидоры, лук и сыр: летние макароны готовлю так — вкуснота без мяса
Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта
Семья и жизнь
Малосольные огурцы: три быстрых и простых рецепта
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
Общество
Весь секрет в сырном соусе: готовлю этот салат тазиками. Продукты простые — яйца, огурцы да редиска
Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой
Общество
Пицца с соусом как в пиццерии: готовится дома легко и просто — сырная и гавайская с копченой курочкой
Легкий салат: беру молодую капусту и делаю сметанную заправку — просто, но питательно
Общество
Легкий салат: беру молодую капусту и делаю сметанную заправку — просто, но питательно
Life Style
еда
рецепты
продукты питания
салат
яйца
зеленый лук
майонез
багет
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский
В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты
Диетолог назвала неочевидное средство для похудения
Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток
Адвокат рассказал о последствиях включения Дурова в список террористов
Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП
Военком выкинул дальнобойщика из фуры
Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья
В Раде объяснили отставку соратника Сырского в Генштабе ВСУ
Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram
Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде
В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа
В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России
Военэксперт оценил, сколько ракет для Patriot США могут поставить Украине
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России
Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай
Сын Жириновского решил продать два элитных таунхауса отца за 239 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.