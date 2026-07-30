Беру баночку хорошей горбуши и еще 3 простейших ингредиента — салат получается просто классный

Когда совсем нет времени долго готовить, этот салат выручает лучше многих сложных рецептов. Достаточно открыть баночку качественной консервированной горбуши, добавить вареные яйца, зеленый лук и заправку — через несколько минут на столе уже стоит нежный, сытный и очень вкусный салат.

Он одинаково хорош и для семейного ужина, и для праздничного стола, а продукты почти всегда найдутся в холодильнике.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной горбуши в собственном соку, 4 вареных яйца, большой пучок зеленого лука, 2–3 ст. л. майонеза, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Горбушу разомните вилкой, предварительно слив лишнюю жидкость. Яйца нарежьте небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубите.

Соедините все ингредиенты в салатнике, добавьте майонез, при необходимости слегка посолите и поперчите, затем аккуратно перемешайте. Перед подачей дайте салату постоять в холодильнике 15–20 минут — так вкус станет более насыщенным, а все ингредиенты отлично соединятся между собой.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать этот салат на ломтиках подсушенного багета или в тарталетках — получается отличная закуска, которая исчезает со стола одной из первых. Если хотите сделать вкус более свежим, добавьте немного мелко нарезанного укропа или свежего огурца.