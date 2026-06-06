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06 июня 2026 в 19:00

Петуния станет роскошной без лишних хлопот: секрет оказался в правильном сорте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Петуния может превратить балкон или клумбу в настоящий цветочный водопад, но не каждый сорт способен радовать пышным цветением. Часто проблема не в уходе, а в неправильном выборе растения. Одним петуниям хватает маленького кашпо, а другим нужен почти целый контейнер земли.

Для подвесных кашпо отлично подходит серия «опера суприм» — она формирует густой шар и не оголяется сверху. «Шок вейв» быстро восстанавливается после дождя и хорошо цветет даже в непогоду. А если хочется настоящий цветочный ковер, опытные дачники выбирают «тайдал вейв», но ему требуется много грунта — до 40 литров.

Крупноцветковые сорта лучше сажать в защищенных местах, а для открытых участков подойдут мелкоцветковые петунии. Они легче переносят ветер и дождь.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда подбирает сорт под размер кашпо. Она также советует регулярно удалять увядшие цветки — тогда петуния будет выпускать новые бутоны до самых холодов.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
Общество
петунии
советы
клумбы
Марина Макарова
М. Макарова
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