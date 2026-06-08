Растут даже в тени и не болеют: 5 многолетников с белыми цветами для всех регионов России

Растут даже в тени и не болеют: 5 многолетников с белыми цветами для всех регионов России

Если вы мечтаете о белоснежном саде, который не требует к себе внимания и растет в любом регионе России, выбирайте неприхотливые многолетники, проверенные временем.

Флокс шиловидный — он весной покрывает землю плотным ковром из тысяч мелких белых, розовых или голубых цветков-звездочек, полностью скрывая листву и не оставляя шансов сорнякам. Он выдерживает морозы, засухоустойчив.

Астильба распускается белыми пушистыми метелками в июне-июле. Они парят над ажурной листвой до двух месяцев. Она прекрасно растет в тени и на влажных почвах, где другие цветы чахнут.

Астра новоанглийская белая — ее крупные соцветия-корзинки покрывают кусты высотой до 1,5 м с августа до самых заморозков, выдерживая легкие минусовые температуры.

Колокольчик карпатский с белыми поникающими колокольчиками цветет с июня по сентябрь, если своевременно удалять увядшие бутоны, и отлично зимует без укрытия.

Фото: D-NEWS.ru

Замыкает пятерку тысячелистник обыкновенный белый — его плоские щитковидные соцветия украшают сад с июня до октября, он растет на любой почве, не болеет и выдерживает засуху благодаря мощным корням.

Ранее были перечислены все цветы, которые можно сажать в июне: цветение будет не остановить до заморозков.