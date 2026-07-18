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18 июля 2026 в 18:00

Цветет все лето в любом регионе России и зимует без укрытия: многолетник, который можно не поливать

Фото: D-NEWS.ru
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Лилейник, который часто путают с капризными лилиями, на самом деле является настоящим чемпионом по выносливости среди садовых многолетников, способным расти и обильно цвести на одном месте 10–15 лет без пересадки, при этом совершенно не нуждаясь в частых поливах, подкормках и укрытии на зиму.

Его мощные шнуровидные корни способны добывать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому растение прекрасно переносит длительную засуху, а вместе с тем и кратковременное переувлажнение, что делает его идеальным выбором для любого региона России — от юга до Сибири. Лилейник цветет волнами с июня по сентябрь, каждый день раскрывая все новые и новые бутоны-граммофоны, окрашенные в солнечно-желтые, оранжевые, розовые и бордовые тона, причем даже после того, как отдельный цветок увядает за сутки, на смену ему приходят десятки новых, создавая непрерывный праздник красок на протяжении нескольких месяцев.

Ранее был назван многолетник для тени — распускается пурпурными цветками.

Проверено редакцией
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