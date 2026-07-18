Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 11:00

Неагрессивная и деликатная самосейка: растет в полутени и не конкурирует с соседями

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Садовая герань, которую часто называют журавельником, — это многолетник, который по праву считается одним из самых деликатных и неагрессивных растений для тенистых уголков сада, ведь она прекрасно растет в полутени и под кронами деревьев, где другие цветы чахнут, при этом не расползаясь и не вытесняя своих соседей.

Ее изящные пятилепестковые цветки нежных розовых, сиреневых, голубых или белых оттенков появляются в июне и продолжают радовать глаз до самой осени, создавая эффект легкого кружевного покрывала на фоне зелени, а ажурная резная листва остается декоративной до заморозков.

Эта культура абсолютно неприхотлива: она не требует частых поливов, подкормок и укрытия на зиму, а мощная корневая система позволяет ей выживать даже в засушливые периоды, хотя на плодородной влажной почве цветение будет более обильным.

Ранее был назван цветок с мраморными и бархатистыми узорами: непрерывно цветет с середины лета до осени.

Проверено редакцией
Читайте также
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную еду на рынке
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественную еду на рынке
Минпромторг рассказал о новом тренде в одежде
Общество
Минпромторг рассказал о новом тренде в одежде
Цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками
Общество
Цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками
Сею в июле — в августе букет: этот цветок всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября
Общество
Сею в июле — в августе букет: этот цветок всходит за неделю, цветет оранжевыми солнцами до ноября
Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода
Общество
Капризную лаванду не сажаю: нашла 6 красавчиков, которые выглядят не хуже, но растут почти без ухода
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК приняли решение по спискам на выборах в Госдуму
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.