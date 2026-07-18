Неагрессивная и деликатная самосейка: растет в полутени и не конкурирует с соседями

Неагрессивная и деликатная самосейка: растет в полутени и не конкурирует с соседями

Садовая герань, которую часто называют журавельником, — это многолетник, который по праву считается одним из самых деликатных и неагрессивных растений для тенистых уголков сада, ведь она прекрасно растет в полутени и под кронами деревьев, где другие цветы чахнут, при этом не расползаясь и не вытесняя своих соседей.

Ее изящные пятилепестковые цветки нежных розовых, сиреневых, голубых или белых оттенков появляются в июне и продолжают радовать глаз до самой осени, создавая эффект легкого кружевного покрывала на фоне зелени, а ажурная резная листва остается декоративной до заморозков.

Эта культура абсолютно неприхотлива: она не требует частых поливов, подкормок и укрытия на зиму, а мощная корневая система позволяет ей выживать даже в засушливые периоды, хотя на плодородной влажной почве цветение будет более обильным.

Ранее был назван цветок с мраморными и бархатистыми узорами: непрерывно цветет с середины лета до осени.