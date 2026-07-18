Минпромторг рассказал о новом тренде в одежде Национальные мотивы стали чаще появляться в коллекциях российских дизайнеров

Национальные мотивы все чаще начинают появляться в коллекциях российских брендов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Иван Куликов. Сегодня это новый тренд.

Мы действительно наблюдаем значительный рост популярности национальных мотивов и идентичности в коллекциях российских брендов, что не может не радовать. И это становится актуальным общемировым макротрендом — этника вновь в моде, и мировые дизайнеры активно сочетают традиции с современными силуэтами, — сказал Куликов.

По его словам, дизайнеры из регионов России углубляются в изучение корней своих народов, вдохновляются национальными костюмами и традициями. Помимо этого, он отметил, что сегодня при создании одежды внедряются традиционные техники: крестецкая строчка и северная вышивка.

Ранее стало известно, что правительство России планирует усилить контроль за импортом одежды и обуви. Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба до конца года намерены протестировать новый механизм проверки товаров легкой промышленности.