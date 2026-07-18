Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что не пожала руку завершающему работу в России послу Германии Александеру Ламбсдорфу из-за проявления русофобии. По словам дипломата, в протоколе отсутствует пункт об обязательном рукопожатии.

Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась. Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии, — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что агрессивная риторика и действия президента Украины Владимира Зеленского связаны с его попытками спасти самого себя. По словам дипломата, его пребывание у власти находится под вопросом с точки зрения легитимности и отсутствии обещаний перед гражданами.

Также Захарова рассказала об отсутствии у западных стран доказательств обвинений в адрес России о «злонамеренных действиях в киберпространстве». Она квалифицировала эти действия как очередную скоординированную информационную атаку.