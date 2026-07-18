Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 11:34

Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии

Захарова заявила, что не пожала руку послу Германии Ламбсдорфу из-за русофобии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью ТАСС, что не пожала руку завершающему работу в России послу Германии Александеру Ламбсдорфу из-за проявления русофобии. По словам дипломата, в протоколе отсутствует пункт об обязательном рукопожатии.

Обязательства подавать в ответ руку для рукопожатия в протоколе нет. Это опция. Я ею воспользовалась. Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии, — заявила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что агрессивная риторика и действия президента Украины Владимира Зеленского связаны с его попытками спасти самого себя. По словам дипломата, его пребывание у власти находится под вопросом с точки зрения легитимности и отсутствии обещаний перед гражданами.

Также Захарова рассказала об отсутствии у западных стран доказательств обвинений в адрес России о «злонамеренных действиях в киберпространстве». Она квалифицировала эти действия как очередную скоординированную информационную атаку.

Власть
Мария Захарова
МИД РФ
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЦИК приняли решение по спискам на выборах в Госдуму
Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries
Климатолог назвал причины затяжной жары в Европе
Подозреваемая в организации теракта не смогла скрыться от силовиков
Почти 50 тыс. человек остались без света из-за атаки ВСУ
Реформа Зеленского обернулась для него серьезным политическим кризисом
Названа еда, которая убивает каждого четвертого с проблемами сердца
Атака на энергообъекты Крыма оставила несколько районов без света
Россияне смогут вернуть налог за взносы по страхованию жизни
В Германии выступили с неожиданным призывом после слов Путина
Лантратова обратилась в ООН из-за украинских ударов по России
Захарова объяснила отказ жать руку послу Германии
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июля: замедление, заблокируют ли
Сенатор раскрыл, какое наказание может ждать виновных в ударе по Котовску
Сенатор назвал главного ответственного за удар по Wildberries
Кадыров призвал открыть огонь по поставляющим оружие ВСУ странам
Авиабаза США в Иордании подверглась атаке со стороны КСИР
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 июля: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 18 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 18 июля: что завтра, головные боли, риск инсульта
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.