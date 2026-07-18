Россиянам рассказали, какую новую маскировку используют мошенники

Мошенники маскируются под видом операторов сотовой связи, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники просят включить демонстрацию экрана якобы для помощи в установке приложения.

Под предлогом «улучшения качества связи» или «ускорения интернета» мошенники выходят на связь с пользователями по телефону или через мессенджеры. Один из главных приемов, которым пользуются мошенники, — просьба включить демонстрацию экрана на смартфоне. Так они получают доступ ко всему, что отображается на устройстве, включая СМС с кодами подтверждения, логины и пароли. Злоумышленники могут убедить установить якобы «техническое» приложение, необходимое для улучшения интернета. На деле это вредоносное программное обеспечение, способное перехватывать данные, отслеживать действия пользователя и передавать доступ к устройству третьим лицам, — заявил Щербаченко.

Доцент напомнил, что ни один официальный оператор не имеет права требовать демонстрации экрана или установки стороннего программного обеспечения. По его словам, если пользователю поступил подозрительный звонок, необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно связаться с техподдержкой своей компании.