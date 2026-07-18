Посадите этот цветок вдоль дорожек — он вырастет в кустики всего 25 см и не расползется по участку

Посадите этот цветок вдоль дорожек — он вырастет в кустики всего 25 см и не расползется по участку

Колокольчик карпатский — это многолетник, который считается идеальным выбором для создания аккуратных бордюров и обрамления садовых дорожек, ведь его компактные кустики высотой всего 20–25 см растут строго в границах, не расползаясь и не вытесняя соседние растения, сохраняя безупречную форму на протяжении всего сезона.

С июня по сентябрь эти миниатюрные «шарики» покрываются множеством крупных, до 5 см в диаметре, чашевидных колокольчиков нежно-голубого, сиреневого или белого цвета, которые появляются волнами: если регулярно удалять увядшие цветоносы, растение будет радовать непрерывным цветением до самых заморозков, создавая эффект живого кружевного облака.

Колокольчик карпатский абсолютно неприхотлив: он прекрасно растет как на солнце, так и в полутени, не требует плодородной почвы и частых поливов, а его морозостойкость позволяет ему зимовать без укрытия в большинстве регионов России, выдерживая морозы до -30 °C.

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