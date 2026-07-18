Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 17:03

ВС России оставили ВСУ без снабжения по воде

МО: войска России поразили осуществлявший доставку в интересах ВСУ сухогруз

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Сухогруз был поражен в порту Южный, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, данное судно доставляло грузы военного назначения для украинской армии.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту Одесса — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение последних суток российские войска нанесли удары по 143 районам сосредоточения сил противника. Для поражения ключевых объектов топливно-энергетического комплекса и транспортных узлов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и ствольная артиллерия.

Кроме того, боец ВС России с позывным Монгол рассказал, что на протяжении четырех суток передавал командованию координаты позиций ВСУ во время выхода с вражеской территории на Добропольском направлении, несмотря на полученное ранение. Он отметил, что после боестолкновения оказался отрезан от своего подразделения.

Россия
Украина
ВС РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертельная авария в Домодедово унесла жизнь инспектора полиции
Известный музыкант сделал неожиданное заявление о России
У Офиса Зеленского скандируют лозунги против Сырского
«Цели уничтожены»: Кадыров показал видео операции «Ахмат» против группы ВСУ
В Раде решили избавиться от Сырского
На Украине решили использовать гранит с надгробий для ремонта улиц
Кратковременные дожди и тепло до +24: погода в Москве на следующей неделе
Бастрыкин потребовал доклад после массового отравления на Ставрополье
«Обида — плохое чувство»: Шаляпин рассказал об отношениях с Киркоровым
«Не устанем повторять»: Захарова назвала одну из самых больших угроз миру
Жена Федорова рассказала о «психозе» вокруг бывшего министра
Россиянам рассказали, какую новую маскировку используют мошенники
Стало известно имя нового возлюбленного Беллы Хадид
Едва получивший права водитель въехал в остановку и устроил смертельное ДТП
Польша сделала военный «подарок» Украине, но с одним нюансом
В России сделали заявление на фоне атак ВСУ на Тамбов и Подмосковье
Российские военные поразили сухогрузы с оружием в порту Одессы
ВС России оставили ВСУ без снабжения по воде
Депутат ответил, почему на самом деле Черногория вводит визы для россиян
ВСУ без «Нептуна», новый провал Зеленского: новости СВО к вечеру 18 июля
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.