ВС России оставили ВСУ без снабжения по воде МО: войска России поразили осуществлявший доставку в интересах ВСУ сухогруз

Сухогруз был поражен в порту Южный, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. По данным ведомства, данное судно доставляло грузы военного назначения для украинской армии.

Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Южный — сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ, в порту Одесса — два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки, — заявили в МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что в течение последних суток российские войска нанесли удары по 143 районам сосредоточения сил противника. Для поражения ключевых объектов топливно-энергетического комплекса и транспортных узлов были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и ствольная артиллерия.

Кроме того, боец ВС России с позывным Монгол рассказал, что на протяжении четырех суток передавал командованию координаты позиций ВСУ во время выхода с вражеской территории на Добропольском направлении, несмотря на полученное ранение. Он отметил, что после боестолкновения оказался отрезан от своего подразделения.