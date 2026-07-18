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18 июля 2026 в 12:44

Бойцы ВС России усложнили логистику для ВСУ

ВС России поразили за сутки используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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В течение последних суток российские войска нанесли удары по 143 районам сосредоточения сил противника, задействуя оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и ствольную артиллерию для поражения ключевых объектов топливно-энергетического комплекса и транспортных узлов, сообщили в Минобороны России в МАКСе. Эти цели используются украинской армией в логистических целях.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, — заявили в МО РФ.

Ранее солдат ВС РФ с позывным Монгол на протяжении четырех дней передавал командованию координаты позиций ВСУ. Он делал это во время выхода с вражеской территории на Добропольском направлении, несмотря на полученное ранение.

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