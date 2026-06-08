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08 июня 2026 в 11:00

Мешаю горячую крошку с кремом — через час подаю «Муравейники»: и самовара чая мало

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, масло, сахар и яйцо — замораживаю тесто, тру на терке и за 20 минут выпекаю золотистую крошку для «Муравейника». Смешиваю с кремом из сгущенки и масла, добавляю грецкие орехи и шоколад — получается рассыпчатый, влажный, с молочной нежностью и хрустящими вкраплениями. Ностальгический десерт, который тает во рту и пахнет детством. Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 1 яйцо, 1 банка сгущенного молока, 50 г грецких орехов, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Масло размягчите, разотрите с сахаром, добавьте яйцо. Всыпьте разрыхлитель, соль и муку, замесите эластичное тесто. Заверните в пленку, уберите в морозилку на 30–40 минут. Замороженное тесто натрите на крупной терке, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180°C 15–20 минут до румяности, остудите. Для крема взбейте сгущенку с оставшимся мягким маслом. Смешайте крошку с кремом, добавьте рубленые орехи и шоколад. Выложите горкой на блюдо, уплотните. Уберите в холодильник на 2 часа. Волшебство на скорую руку готово!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот домашний «Муравейник». Даже те, кто не любит сладкое, съели по два куска. Кстати, вместо грецких орехов можно взять арахис или фундук — хруст будет ярче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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