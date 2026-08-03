Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 15:26

Вишневая нежность за час: готовлю творожный мусс с ягодным взрывом, и это вкуснее любого чизкейка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, манку, вишню и яйца — и за час готовлю воздушную творожно-вишневую запеканку, которая напоминает пушистое облачко с ягодным акцентом. Она получается нежной, в меру сладкой, с легкой кислинкой от вишни и тонким ароматом ванили — идеальный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты

Творог — 500 г, манная крупа — 100 г, вишня без косточек — 200 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, сливочное масло — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену, чтобы запеканка получилась воздушной. Творог перетираю через сито или пробиваю блендером до гладкости, добавляю к яичной смеси вместе с мягким сливочным маслом, манкой и щепоткой соли. Все тщательно перемешиваю до однородности, затем аккуратно вмешиваю вишню, стараясь не повредить ягоды.

Выкладываю массу в смазанную маслом чашу мультиварки или форму, сверху посыпаю небольшим количеством сахара для карамельной корочки. Готовлю на режиме «Выпечка» около 50–60 минут, даю немного остыть и подаю — нежную, с вишневыми островками внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивило, насколько богатым получился вкус из самых простых продуктов, которые всегда под рукой. Рекомендую использовать замороженную вишню прямо из морозилки — она дает больше сока и делает десерт сочным, почти кремовым внутри. Прекрасно хранится в холодильнике и становится только вкуснее на следующий день.

Проверено редакцией
Читайте также
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
Общество
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
Эксперт по этикету перечислила привычки, которые часто раздражают коллег
Общество
Эксперт по этикету перечислила привычки, которые часто раздражают коллег
Проще нет: батон для похудения из творога. Нежный — подаю и с ветчиной, и с красной рыбкой
Общество
Проще нет: батон для похудения из творога. Нежный — подаю и с ветчиной, и с красной рыбкой
Вместо надоевших солений — маринованные опята на зиму: и в салат, и к картошке, ароматнее груздей
Общество
Вместо надоевших солений — маринованные опята на зиму: и в салат, и к картошке, ароматнее груздей
Вместо скучного варенья — джем из крыжовника с апельсином на зиму: и к блинам, и в пироги, и просто ложкой из банки, объеденье
Общество
Вместо скучного варенья — джем из крыжовника с апельсином на зиму: и к блинам, и в пироги, и просто ложкой из банки, объеденье
Общество
рецепты
десерты
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области
Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.