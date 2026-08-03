Вишневая нежность за час: готовлю творожный мусс с ягодным взрывом, и это вкуснее любого чизкейка

Вишневая нежность за час: готовлю творожный мусс с ягодным взрывом, и это вкуснее любого чизкейка

Беру творог, манку, вишню и яйца — и за час готовлю воздушную творожно-вишневую запеканку, которая напоминает пушистое облачко с ягодным акцентом. Она получается нежной, в меру сладкой, с легкой кислинкой от вишни и тонким ароматом ванили — идеальный вариант для уютного чаепития.

Ингредиенты

Творог — 500 г, манная крупа — 100 г, вишня без косточек — 200 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, сливочное масло — 50 г, ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром и ванильным сахаром в пышную пену, чтобы запеканка получилась воздушной. Творог перетираю через сито или пробиваю блендером до гладкости, добавляю к яичной смеси вместе с мягким сливочным маслом, манкой и щепоткой соли. Все тщательно перемешиваю до однородности, затем аккуратно вмешиваю вишню, стараясь не повредить ягоды.

Выкладываю массу в смазанную маслом чашу мультиварки или форму, сверху посыпаю небольшим количеством сахара для карамельной корочки. Готовлю на режиме «Выпечка» около 50–60 минут, даю немного остыть и подаю — нежную, с вишневыми островками внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Удивило, насколько богатым получился вкус из самых простых продуктов, которые всегда под рукой. Рекомендую использовать замороженную вишню прямо из морозилки — она дает больше сока и делает десерт сочным, почти кремовым внутри. Прекрасно хранится в холодильнике и становится только вкуснее на следующий день.