Пеку кабачковую запеканку «Нежность» — без яиц, на йогурте, нежнее бисквита и ароматнее любой запеканки

Пеку кабачковую запеканку «Нежность» — без яиц, на йогурте, она получается нежнее бисквита и ароматнее любой запеканки. Это блюдо выручает, когда в холодильнике нет яиц, а хочется чего-то лёгкого и вкусного. Йогурт делает текстуру воздушной и влажной, кабачок — мягким и сочным, а чеснок с зеленью добавляют пикантность.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 1 стакан йогурта (или кефира), 1 стакан муки, 0,5 ч. ложки соды, 2 зубчика чеснока, пучок укропа, соль, перец по вкусу, масло для смазывания формы. Кабачки натрите на крупной тёрке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите сок. В миске смешайте йогурт, соду, муку, измельчённые чеснок и зелень. Добавьте кабачки, посолите, поперчите, перемешайте. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до румяного верха. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо укропа можно взять базилик — получится итальянский акцент. Находка, а не рецепт!