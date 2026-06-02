Картошку в буфетах 70-х подавали так: классный вариант с краковской колбасой и луком

Жареная картошка с краковской колбасой и луком — одно из тех простых блюд, которые раньше часто встречались в советских буфетах и столовых. Никаких сложных ингредиентов, зато сытно, ароматно и очень по-домашнему. А главное — готовится из самых доступных продуктов.

Получается обалденная вкуснятина: картофель с румяной корочкой, сладковатый жареный лук и ароматная краковская колбаса создают идеальное сочетание. Такое блюдо вполне может заменить полноценный ужин.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 800 г, краковская колбаса — 300 г, репчатый лук — 2 шт., растительное масло — 1 ст. ложка, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса: сметана — 3 ст. ложки, майонез — 3 ст. ложки, чеснок — 2–3 зубчика.

Для подачи: маринованные огурцы — 3-4 шт.

Краковскую колбасу нарежьте кружочками и обжарьте на небольшом количестве масла до румяной корочки. Колбаса выделит ароматный жир, который придаст блюду особый вкус. Сразу к колбасе добавьте нарезанный кружочками или полукружьями картофель и жарьте на среднем огне до золотистой корочки, периодически переворачивая.

Когда картошка будет почти готова, добавьте нарезанный полукольцами лук и готовьте еще 5–7 минут до мягкости и легкой карамелизации. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Для соуса смешайте сметану, майонез и пропущенный через пресс чеснок. Подавайте картошку горячей, рядом выложите маринованные огурцы и соус.