Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:15

Домашняя колбаса: пять яиц и упаковка куриного фарша — запекаете, и можно нарезать на бутерброды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашняя колбаса из куриного фарша — это оригинальное, сытное и красивое блюдо, которое напоминает мясной рулет и готовится проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 5 яиц, 150 г твердого сыра, 500 г куриного фарша, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: яйца взбейте со специями, добавьте тертый сыр, перемешайте. Противень застелите пергаментом, вылейте яичную смесь, разровняйте тонким слоем. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до готовности.

Куриный фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок, перемешайте. На горячий яичный корж выложите фарш ровным слоем. Плотно сверните рулет. Заверните рулет в фольгу (как конфету). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить домашнюю колбасу по этому рецепту. Она получилась ароматной, с насыщенным вкусом. Главное, дать ей остыть после запекания полностью, чтобы колбаса стала плотной и не крошилась при нарезке.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из баклажанов — ленивая версия без муки и яиц.

Проверено редакцией
Читайте также
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
Общество
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
Общество
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
3 рецепта макарон в казане: татарский секрет сытости и вкуса
Семья и жизнь
3 рецепта макарон в казане: татарский секрет сытости и вкуса
Кабачки не жарю, запекаю в кляре из йогурта и специй — через 20 минут воздушные колечки с хрустящей корочкой
Общество
Кабачки не жарю, запекаю в кляре из йогурта и специй — через 20 минут воздушные колечки с хрустящей корочкой
Салат «Шик» часто готовлю вместо оливье: такой же сытный и вкусный, но намного интереснее, с картошкой фри
Общество
Салат «Шик» часто готовлю вместо оливье: такой же сытный и вкусный, но намного интереснее, с картошкой фри
Общество
рецепты
колбаса
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Раскрыто, как новые правила по семейной ипотеке изменят спрос на жилье
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов за сокрытие данных об IP-адресах
Суд признал законным взыскание с Чубайса 5,5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.