Домашняя колбаса: пять яиц и упаковка куриного фарша — запекаете, и можно нарезать на бутерброды

Домашняя колбаса из куриного фарша — это оригинальное, сытное и красивое блюдо, которое напоминает мясной рулет и готовится проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 5 яиц, 150 г твердого сыра, 500 г куриного фарша, соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: яйца взбейте со специями, добавьте тертый сыр, перемешайте. Противень застелите пергаментом, вылейте яичную смесь, разровняйте тонким слоем. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут до готовности.

Куриный фарш посолите, поперчите, добавьте паприку и чеснок, перемешайте. На горячий яичный корж выложите фарш ровным слоем. Плотно сверните рулет. Заверните рулет в фольгу (как конфету). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 40–45 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить домашнюю колбасу по этому рецепту. Она получилась ароматной, с насыщенным вкусом. Главное, дать ей остыть после запекания полностью, чтобы колбаса стала плотной и не крошилась при нарезке.

