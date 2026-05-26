Кабачки не жарю, запекаю в кляре из йогурта и специй — через 20 минут воздушные колечки с хрустящей корочкой

Кабачки не жарю, запекаю в кляре из йогурта и специй — через 20 минут воздушные колечки с хрустящей корочкой

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие кабачки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал кабачки, обмакнул в кляр из йогурта и специй и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушные, хрустящие кабачковые колечки с золотистой корочкой и нежной, сочной серединой. Кляр из йогурта делает их лёгкими и ароматными, а специи придают пикантность. Идеальны как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 200 г греческого йогурта, 2 яйца, 100 г муки, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сушёного чеснока, соль, перец.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной 0,5–1 см. В миске смешайте йогурт, яйца, муку, паприку, чеснок, соль и перец до однородности. Каждый кружок обмакните в кляр, выложите на противень с пергаментом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые колечки в кляре из йогурта. Удивило то, что кляр получился очень воздушным, а корочка хрустящей. Кабачки остались сочными внутри и не размякли. Даже без масла они пропеклись отлично. Кстати, вместо паприки можно взять куркуму — цвет станет ярче. Рецепт — настоящая находка для полезного перекуса!