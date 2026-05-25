Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 18:30

Кабачки с грибами — один раз приготовила, теперь не остановиться: даже мужчины просят добавки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачки с грибами — это блюдо, которое подойдет и на обед в качестве сытного гарнира к мясу, и на ужин как самостоятельное легкое блюдо. Кабачки дают сочность и легкую сладость, грибы — глубокий пряный вкус и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте брусочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом 5–7 минут до мягкости, посолите, поперчите. Выложите на тарелку. Грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, жарьте до выпаривания жидкости.

Соедините грибы с кабачками, добавьте выдавленный чеснок и рубленую зелень. Прогрейте вместе 2–3 минуты. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт кабачков с грибами. Результат приятно впечатлил — блюдо получается сытным, но не оставляет тяжести в животе. Для любителей хрустящей корочки автор рекомендовала перед жаркой кабачки посолить и оставить на 5 минут, а затем промокнуть салфеткой. Так они не выделят влагу на сковороде.

Ранее стало известно, как приготовить «язычки» из кабачков, — и к чаю хороши, и вместо ужина.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач назвала заболевания, при которых шашлык категорически противопоказан
Общество
Врач назвала заболевания, при которых шашлык категорически противопоказан
Врач дала совет, как есть шашлык без вреда для здоровья
Общество
Врач дала совет, как есть шашлык без вреда для здоровья
На кефире больше не делаю. В тренде окрошка на белом квасе с хреном — лучший рецепт для жарких дней
Общество
На кефире больше не делаю. В тренде окрошка на белом квасе с хреном — лучший рецепт для жарких дней
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Кабачки не жарю, запекаю со сметаной и сыром — через 20 минут подаю нежные лодочки с золотистой корочкой
Общество
Кабачки не жарю, запекаю со сметаной и сыром — через 20 минут подаю нежные лодочки с золотистой корочкой
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые меры борьбы с уклонистами появились в России
Захарова жестко высказалась после задержания митрополита Илариона
Соседка рассказала о таинственно исчезнувших под Липецком отца и сына
Жара до +22, первые заморозки и осадки в виде снега: погода в Москве осенью
Митрополит Иларион останется под стражей до получения результатов экспертиз
Чехия взялась за православных: за что задержали митрополита Илариона
Американист объяснил, почему Трамп заинтересован в победе над Кубой
МИД принял важное решение после задержания в Чехии митрополита Илариона
Лодка с людьми затонула в Кронштадте
«Требуем освобождения»: Захарова о задержании митрополита Илариона
Политолог оценил вероятность похищения Кастро американскими спецслужбами
Тюмень совершила прорыв в лечении редкого вида рака
Салон в крови: у сына, убившего отца под Липецком, был подельник?
Студенты колледжа в Старобельске получили неожиданное приглашение
Специалиста-атомщика осудили за взятку
Экс-нардеп ответил, могут ли мощные удары РФ по ВПК Украины приблизить мир
Раскрыта информация о версии похищения Усольцевых
Стало известно, в какую страну Иран готов вывезти обогащенный уран
Госдума анонсировала важное изменение в миграционном законодательстве
Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.