Кабачки с грибами — один раз приготовила, теперь не остановиться: даже мужчины просят добавки

Кабачки с грибами — это блюдо, которое подойдет и на обед в качестве сытного гарнира к мясу, и на ужин как самостоятельное легкое блюдо. Кабачки дают сочность и легкую сладость, грибы — глубокий пряный вкус и аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2 кабачка, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте брусочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом 5–7 минут до мягкости, посолите, поперчите. Выложите на тарелку. Грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы, жарьте до выпаривания жидкости.

Соедините грибы с кабачками, добавьте выдавленный чеснок и рубленую зелень. Прогрейте вместе 2–3 минуты. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт кабачков с грибами. Результат приятно впечатлил — блюдо получается сытным, но не оставляет тяжести в животе. Для любителей хрустящей корочки автор рекомендовала перед жаркой кабачки посолить и оставить на 5 минут, а затем промокнуть салфеткой. Так они не выделят влагу на сковороде.

