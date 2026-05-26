Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 09:30

К брикету творога добавляю яйцо и муку — через 10 минут достаю из духовки белковые лепешки: рецепт с КБЖУ

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Белковые лепешки с творогом — это полезный, сытный и диетический перекус, который готовится без замеса за 20 минут. Лепешки получаются с хрустящей корочкой и идеально подходят для ПП-завтрака.

На 100 г: примерно 210 ккал, белки — 18 г, жиры — 12 г, углеводы — 9 г.

Для приготовления понадобится: 180 г творога (5–9%), яйцо, 2 ст. л. муки, 50 г твердого сыра, соль.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, соль и тертый сыр. Перемешайте до получения густого, липковатого теста. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие круглые лепешки. Выложите на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз приготовила лепешки по этому рецепту и заметила, что их можно делать также в сладком варианте, добавив немного сахара в тесто. Получается идеальная замена сырникам.

Ранее стало известно, как приготовить греческую лепешку из баночки йогурта и стакана овсянки.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Общество
Россиянам раскрыли, как мошенники распространяют банковские трояны
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
Общество
Раскрыто условие для перерасчета коммуналки за воду
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
Семья и жизнь
3 простых пирога с мясом: татарский, из готового теста и на сковороде
Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак
Общество
Лаваш, яйца, сыр и зелень — через 5 минут хрустящие конвертики к чаю: идеальный завтрак
Грузинский омлет чижи-бижи вместо надоевших завтраков — яркий, сочный, весенне-летний завтрак на сковороде
Общество
Грузинский омлет чижи-бижи вместо надоевших завтраков — яркий, сочный, весенне-летний завтрак на сковороде
Общество
рецепты
завтраки
лепешки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
Шойгу высказался о рисках со стороны НАТО
Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Шойгу рассказал, как испытания «Сармата» отразятся на политике Запада
Депутат предложил способ существенного повышения зарплат ветеранам СВО
В Подмосковье открылся Первый международный форум по безопасности
«Тикай з городу»: экс-министр предложил взять паузу от жизни в Киеве
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ
«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении
В Европе призвали к диалогу с Москвой
Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске
Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле
Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор
Полчища комаров «захватили» часть регионов России
«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США
В Госдуме рассказали о дефиците врачей
Тела двух детей найдены во время тушения сарая в российском регионе
«Оглушительное молчание»: в ЕС оцепенели после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Падение россиянки со скалы попало на видео
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.