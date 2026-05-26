К брикету творога добавляю яйцо и муку — через 10 минут достаю из духовки белковые лепешки: рецепт с КБЖУ

К брикету творога добавляю яйцо и муку — через 10 минут достаю из духовки белковые лепешки: рецепт с КБЖУ

Белковые лепешки с творогом — это полезный, сытный и диетический перекус, который готовится без замеса за 20 минут. Лепешки получаются с хрустящей корочкой и идеально подходят для ПП-завтрака.

На 100 г: примерно 210 ккал, белки — 18 г, жиры — 12 г, углеводы — 9 г.

Для приготовления понадобится: 180 г творога (5–9%), яйцо, 2 ст. л. муки, 50 г твердого сыра, соль.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, муку, соль и тертый сыр. Перемешайте до получения густого, липковатого теста. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие круглые лепешки. Выложите на противень. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз приготовила лепешки по этому рецепту и заметила, что их можно делать также в сладком варианте, добавив немного сахара в тесто. Получается идеальная замена сырникам.

Ранее стало известно, как приготовить греческую лепешку из баночки йогурта и стакана овсянки.