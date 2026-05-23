Грузинский омлет чижи-бижи вместо надоевших завтраков — яркий, сочный, весенне-летний завтрак на сковороде

Это один из тех завтраков, после которых обычная яичница уже кажется слишком скучной. В чижи-бижи все строится на простых продуктах, но вкус получается совсем другим: сладкие томаты, горячие специи, много зелени и яйца, которые пропитываются всем этим ароматным соусом прямо на сковороде.

Готовится все быстро, но пахнет так, будто на кухне что-то долго томилось. Помидоры становятся мягкими и сочными, чеснок и специи дают характерный грузинский аромат, а свежая кинза собирает все вместе.

Особенно вкусно есть это прямо со сковороды, макая в соус кусочки свежего хлеба или лаваша.

Ингредиенты: яйца — 4 штуки, помидоры — 500 г, лук — 1 штука, чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 20 г, растительное масло — 1 ст. ложка, кинза — небольшой пучок, петрушка — небольшой пучок, хмели-сунели — 1 ч. ложка, копченая паприка — 0,5 ч. ложки, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до мягкости. Добавьте измельченный чеснок, хмели-сунели и копченую паприку — специи сразу начнут пахнуть очень ярко.

Помидоры нарежьте небольшими кусочками и отправьте в сковороду. Готовьте несколько минут, пока они не станут мягкими и не превратятся в густой сочный соус.

Затем сделайте небольшие углубления и аккуратно вбейте яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне, пока белок полностью не схватится, а желток не останется слегка мягким.

В конце щедро посыпьте зеленью и подавайте сразу горячим.

Личный опыт: самые вкусные чижи-бижи получаются именно со сладкими помидорами — тогда соус выходит густым и почти сливочным без всяких добавок. А еще лучше не передерживать яйца: когда желток остается чуть текучим, он смешивается с томатами, и получается совсем другой вкус.