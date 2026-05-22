22 мая 2026 в 14:45

Эти подкормки не работают с помидорами: реально улучшает урожай только одна схема

Фото: D-NEWS.ru
Здоровье помидоров портят не только вредители, но и любовь дачников к удобрениям. Многие подкормки, как оказалось, не просто бесполезны, а губят будущий урожай.

Свежий куриный помет из-за высокого содержания аммиака сжигает корни, провоцирует рост ботвы в ущерб плодам — урожайность падает на 55%. Хлористый калий нарушает водный баланс и делает томаты уязвимыми для грибков.

Бесполезна и опасна доломитовая мука: избыток кальция блокирует усвоение фосфора, снижая сахаристость плодов на 30%. Даже древесная зола вредит, если не знать кислотность почвы: на щелочной земле она угнетает рост кустов.

Самая эффективная схема, реально увеличивающая урожай, — фосфорно-калийные подкормки. В период цветения и образования завязей томатам жизненно необходимы калий и фосфор при минимуме азота.

Оптимальный рецепт: на 10 л воды добавьте 10 г суперфосфата и 7–10 г сернокислого калия. Поливайте под корень раз в 10–14 дней.

Альтернатива — зольный настой: 300 г золы на 3 л воды, кипятить 30 минут, развести до 10 л и поливать по 0,5 л под куст. Эти методы работают без химии и дают стабильно высокий урожай сладких мясистых помидоров.

Дарья Иванова
