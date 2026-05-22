22 мая 2026 в 04:30

Огурцы вмиг пойдут в рост: рецепт стимулятора на случай, если рассада замерла на месте

Если рассада огурцов замерла на месте и не развивается, не спешите расстраиваться — проблема решается одной правильной подкормкой.

Чаще всего рост тормозится из-за нехватки азота, фосфора для корней или резких перепадов температуры, которые вводят растение в ступор. Тут поможет дрожжевая подкормка, которая работает как природный стимулятор роста: растворите 1 столовую ложку сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара в 0,5 л теплой воды, дайте настояться 2 часа, затем разведите в 10 л воды и поливайте по 0,5 л под куст.

Дрожжи активизируют почвенные бактерии, выделяя азот и фосфор в доступной форме, — корни начинают расти молниеносно, рассада буквально оживает на глазах, огурцы идут в рост.

Если дрожжей под рукой нет, используйте аптечную смесь: 5 г янтарной кислоты и 5 г гумата калия на 1 л воды, затем разведите 50 мл концентрата в литре и поливайте раз в 3 дня.

Главные правила: подкармливайте только по влажной земле, не заливайте и обеспечьте рассаде тепло +23–25 °C. Через 5–7 дней после любой из этих подкормок рассада тронется в рост.

Дарья Иванова
