День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 10:46

Высаживаю эти цветы на клумбы после 15 мая — цветут до октября, растут у всех

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После 15 мая в большинстве регионов России минует угроза серьезных заморозков и наступает время высаживать на клумбы рассаду цветов, которые будут радовать до глубокой осени.

Цинния: ее рассаду высаживают в грунт после того, как ночная температура не опускается ниже +10 °C, а цветет она с июня до заморозков крупными махровыми шапками всех оттенков радуги.

Бархатцы: после 15 мая их смело пересаживают на клумбу, где они быстро превращаются в пушистые кустики с оранжевыми, желтыми и даже фиолетовыми соцветиями, цветущими до октября и отпугивающими вредителей.

Агератум «голубая норка»: его пушистые сиреневые шапки высотой 30 см высаживают в конце мая на самое солнечное место, где он цветет без перерыва до морозов.

Космея: после 15 мая ее рассаду или семена отправляют в грунт, и уже через месяц ажурные кусты выше метра усыпаются розовыми, белыми и малиновыми ромашками-тарелками, которые держатся до октября.

Настурция: ее после 15 мая высаживают вдоль заборов и в подвесные кашпо, где ее яркие граммофончики и круглые листья создают праздничный колорит до самых заморозков.

Ранее были названы 7 цветов для яркого сада без рассады — сажать семенами в мае.

Проверено редакцией
Читайте также
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
Общество
В России изменились правила сдачи экзаменов на права
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Общество
«Одноклассники» запустили проект ко Дню борьбы с гипертонией
Посадите в мае — летом клумба в вишневых кружевах с белым центром. Многолетник-чудо цветет до сентября
Общество
Посадите в мае — летом клумба в вишневых кружевах с белым центром. Многолетник-чудо цветет до сентября
Один бутон раскрывается в кружевную розочку до 5 см. Махровая красавица для тенистых уголков и весеннего настроения
Общество
Один бутон раскрывается в кружевную розочку до 5 см. Махровая красавица для тенистых уголков и весеннего настроения
Сажаем в мае в грунт: урожай через 30–45 дней — 10 культур, которые дают результат быстрее всего
Общество
Сажаем в мае в грунт: урожай через 30–45 дней — 10 культур, которые дают результат быстрее всего
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ пытались нарушить перемирие
Российские войска сровняли с землей военные аэродромы ВСУ
Юрист предостерегла от применения креативных фраз при банковских переводах
Российские силы ПВО сбили сотню дронов ВСУ за сутки
Россиянам перекрыли доступ к мухоморам
Психолог ответил, какие признаки указывают на измену
МО сообщило о планах ВС России после завершения режима прекращения огня
В МИД РФ напомнили о предложении Путина к «ядерной пятерке»
Названа дата переговоров Лаврова с главой МИД Индии в Нью-Дели
Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве
Инфекционист объяснила, чем опасен хантавирус
Разведка США проверит американские биолаборатории на Украине
Россиянам рассказали, чем чревато перекладывание вины на ближнего
Врач ответила, чем может быть опасен длительный дефицит витамина D
Samsung поставила на место Дуа Липу после иска на $15 млн
Бывший инвестор Битмамы угодил за решетку
ОАЭ усилили ПВО после подозрений в обстрелах Ирана
В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты
Telegram оштрафовали на 3,8 млн рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 мая: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.