Высаживаю эти цветы на клумбы после 15 мая — цветут до октября, растут у всех

После 15 мая в большинстве регионов России минует угроза серьезных заморозков и наступает время высаживать на клумбы рассаду цветов, которые будут радовать до глубокой осени.

Цинния: ее рассаду высаживают в грунт после того, как ночная температура не опускается ниже +10 °C, а цветет она с июня до заморозков крупными махровыми шапками всех оттенков радуги.

Бархатцы: после 15 мая их смело пересаживают на клумбу, где они быстро превращаются в пушистые кустики с оранжевыми, желтыми и даже фиолетовыми соцветиями, цветущими до октября и отпугивающими вредителей.

Агератум «голубая норка»: его пушистые сиреневые шапки высотой 30 см высаживают в конце мая на самое солнечное место, где он цветет без перерыва до морозов.

Космея: после 15 мая ее рассаду или семена отправляют в грунт, и уже через месяц ажурные кусты выше метра усыпаются розовыми, белыми и малиновыми ромашками-тарелками, которые держатся до октября.

Настурция: ее после 15 мая высаживают вдоль заборов и в подвесные кашпо, где ее яркие граммофончики и круглые листья создают праздничный колорит до самых заморозков.

