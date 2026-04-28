28 апреля 2026 в 20:15

Бросаю семена в мае на клумбу — всходят за неделю: 7 цветов для яркого сада без рассады

Фото: D-NEWS.ru
Май — это лучший месяц для посева цветов прямо в открытый грунт, когда земля прогрелась, и можно забыть о рассадных хлопотах на подоконнике.

Если вы хотите получить пышные клумбы с минимальными усилиями, выбирайте неприхотливые однолетники, которые быстро взойдут и будут радовать цветением все лето. Абсолютный хит среди таких культур — календула. Она не боится небольших заморозков, всходит буквально за неделю.

Бархатцы — еще один беспроигрышный вариант: они быстро прорастают, устойчивы к засухе и цветут до самых заморозков. Для создания эффекта воздушной легкости идеально подойдет космея с ее ажурной листвой и нежными ромашками розовых и белых оттенков. Любителям ярких красок стоит обратить внимание на настурцию.

Если вы ищете что-то более изысканное, посадите эшшольцию. Не забывайте и про классические васильки, а также про яркую годецию.

Все эти растения не требуют сложного ухода — достаточно выбрать солнечное место, слегка присыпать семена землей, полить и дождаться всходов, которые не заставят себя ждать.

Ранее были названы 5 карликовых многолетников, которые цветут аккуратными шапками.

Проверено редакцией
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Пиотровский раскрыл, где сейчас освобожденный археолог Бутягин
Пиотровский раскрыл, где сейчас освобожденный археолог Бутягин
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов
Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени
Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени
Многолетник с пушистыми помпончиками: сажать семенами прямо в открытый грунт в мае
Многолетник с пушистыми помпончиками: сажать семенами прямо в открытый грунт в мае
Дарья Иванова
ВСУ оборудовали братскую могилу для отказников прямо на полигоне
Путин назвал главную особенность российской экономики
«В третьем колене иногда»: Путин о неожиданном эффекте западных санкций
«Самым жестким образом»: Путин дал поручения перед выборами
«Пытаются помешать»: Путин высказался о выборах на Украине и в Донбассе
«Перезапустили»: PR-директор предрек новый виток конфликта Бони и Соловьева
«Отсюда и ставка на террор»: Путин указал на агонию ВСУ
Путин раскрыл, что ему доложил Кондратьев по Туапсе
Мурашко озвучил интересную тенденцию среди российских отцов
Политолог объяснил, каким путем Молдавия надеется попасть в ЕС
Аналитик озвучил необычную версию выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+
Сын Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону СВО
МИД ОАЭ прервал молчание после сообщений о выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+
Купюра номиналом 1000 рублей взорвалась в паре метров от ребенка в Москве
Мясников объяснил опасность майских праздников
Главу центра при ДОСААФ в Петербурге обвинили в хищении 100 млн рублей
«Можете в это поверить?»: Трамп двумя шутками осадил Карла III
Силы ПВО сорвали атаку противника в трех регионах
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

