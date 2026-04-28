Бросаю семена в мае на клумбу — всходят за неделю: 7 цветов для яркого сада без рассады

Май — это лучший месяц для посева цветов прямо в открытый грунт, когда земля прогрелась, и можно забыть о рассадных хлопотах на подоконнике.

Если вы хотите получить пышные клумбы с минимальными усилиями, выбирайте неприхотливые однолетники, которые быстро взойдут и будут радовать цветением все лето. Абсолютный хит среди таких культур — календула. Она не боится небольших заморозков, всходит буквально за неделю.

Бархатцы — еще один беспроигрышный вариант: они быстро прорастают, устойчивы к засухе и цветут до самых заморозков. Для создания эффекта воздушной легкости идеально подойдет космея с ее ажурной листвой и нежными ромашками розовых и белых оттенков. Любителям ярких красок стоит обратить внимание на настурцию.

Если вы ищете что-то более изысканное, посадите эшшольцию. Не забывайте и про классические васильки, а также про яркую годецию.

Все эти растения не требуют сложного ухода — достаточно выбрать солнечное место, слегка присыпать семена землей, полить и дождаться всходов, которые не заставят себя ждать.

Ранее были названы 5 карликовых многолетников, которые цветут аккуратными шапками.