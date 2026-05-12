В Роскачестве назвали лучшее время для просьбы о повышении зарплаты Роскачество: лучше всего просить о повышении зарплаты с ноября по февраль

Лучше всего просить о повышении заработной платы в конце календарного года — ноябре или декабре, а также в начале нового года — в январе или феврале, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Роскачество. Эксперты пояснили, что именно в эти периоды компании, как правило, подводят итоги, утверждают штатные расписания и фонды оплаты труда.

Наиболее подходящее время для разговора о повышении зарплаты — это периоды, когда организация подводит итоги и планирует бюджеты на следующий период. Главная ошибка сотрудников — просить прибавку без связи с конкретными результатами. Аргументы вроде «давно не поднимали» или «инфляция все съела» обычно не работают. Убедительнее выглядят данные: выполнение или перевыполнение KPI, новые обязанности, дополнительные функции и проекты, которые принесли компании заметную пользу, — уточнили в Роскачестве.

В организации добавили, что еще одним хорошим периодом для разговора о повышении зарплаты станет апрель или июль. В эти месяцы работодатели хорошо понимают финансовые результаты компании и могут спланировать пересмотр оплаты труда.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что за последние три года реальные зарплаты россиян выросли почти на четверть. По его словам, уровень бедности опустился до минимальных за всю историю показателей.