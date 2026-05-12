Белицкое, Волчанск, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 12 мая

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 12 мая? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Волоховки, Гришино, Новоалександровки, Николаевки, Никифоровки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Соснового, Татьяновки, Федоровки Второй, Харькова, Часова Яра и Чайковки?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении сообщается о столкновениях в районе Верхней Терсы и Гуляйпольского.

«ВС РФ закрепляются юго-восточнее Воздвижевки. Донецкий фронт. На Красноармейском направлении идут бои западнее Родинского. На Добропольском направлении ВС РФ отразили контратаки в Белицком и Новом Донбассе. Харьковский фронт без изменений. Сумской фронт. ВС РФ отражают контратаки противника в районе Миропольского», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВСУ на автомобилях гражданских экстренных служб перебросили личный состав на передовые позиции, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Перемирие закончилось. Каналы противника насчитали в небе над Украиной ночью несколько десятков наших ударных дронов, сообщалось о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Житомире. В Часов Яр ВСУ активно перебрасывают операторов БПЛА. Ситуация по сообщениям с мест сложная, противник до перемирия старался взять под дроновый контроль нашу логистику в город. В Днепропетровской области и на востоке Запорожской группировка войск „Восток“ фиксировала попытки заброса малых групп ВСУ в пешем порядке и на автомобильной технике в наш ближний тыл», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Липцевском направлении без существенных изменений, и ВСУ активных действий не предпринимали, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении ВСУ продолжают выстраивать новую оборонительную модель, оборудуя укрепления вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук, и перебрасывая расчеты артиллеристов и операторов БПЛА на фланги. ВСУ предусматривают дальнейшее продвижение ВС РФ, рассчитывая остановить наши войска на рубеже Широкое — Гонтаровка — Погорелое и атаковать штурмовиков группировки войск „Север“ с флангов артиллерийскими ударами и БПЛА. На Великобурлукском направлении без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

