12 мая 2026 в 12:45

Гинеколог перечислила привычки, разрушающие женское здоровье

Гинеколог Мариновская: частое ношение стрингов вредит женскому здоровью

Частое ношение стрингов или синтетического нижнего белья, спринцевание и применение агрессивных моющих средств вредят женскому здоровью, заявила в беседе с Lenta.ru гинеколог Виктория Мариновская. Врач также предостерегла от регулярного использования средств интимной гигиены с отдушками.

Спринцевания с содой или ромашкой могут привести к нарушению баланса микрофлоры. Агрессивные моющие средства и антисептики разрушают защитный слой лактобактерий, тем самым делая организм уязвимым к инфекционным заболеваниям, — предупредила Мариновская.

По словам специалиста, ношение синтетического нижнего белья на постоянной основе способствует размножению вредных микроорганизмов в этой области. Такие ткани плохо пропускают воздух, поддерживая влажную и теплую среду. Стринги, в свою очередь, повышают риск рецидивирующих кандидозов и бактериальных вагинозов. Дело в том, что из-за такой модели трусов бактерии могут быстрее и легче попадать из прямой кишки во влагалище, заключила врач.

Ранее гинеколог Владислав Таранов заявил, что вирус папилломы человека 16-го типа провоцирует 60% случаев рака шейки матки. Он отметил, что наиболее опасным и канцерогенным также считается ВПЧ 18-го типа — на его долю приходится 15% пациентов с этим онкологическим заболеванием.

