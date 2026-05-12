Политолог объяснил, зачем Карлсон взял интервью у врага Зеленского

США готовят общество к возможной отставке президента Украины Владимира Зеленского при помощи интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, для этого широкой публике начали активно демонстрировать отрицательные черты украинского политика.

В контексте показаний Юлии Мендель [о Зеленском] нужно иметь в виду, что даже неважно, авторитетны они или нет. То, что она дорвалась до такой огромной, многомиллионной аудитории, показывает, что сейчас плотно идет работа с общественным мнением у оппонентов Зеленского как внутри США, так и, я думаю, на Украине. То есть они уже обрабатывают американское общество, готовясь к тому, что украинского президента рано или поздно будут скидывать. Соответственно, нужно заранее вбрасывать в публичное пространство информацию, что он коррупционер, наркоман и недоговороспособный, — пояснил Дудаков.

Ранее Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский поставил перед своей медиакомандой пропагандистскую задачу, которая вызвала шок. По ее словам, президент Украины потребовал разработать систему, аналогичную той, которую применял нацистский политик Йозеф Геббельс.