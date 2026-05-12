12 мая 2026 в 13:22

Политолог объяснил, зачем Карлсон взял интервью у врага Зеленского

Политолог Дудаков: США с помощью Мендель готовят общество к отставке Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
США готовят общество к возможной отставке президента Украины Владимира Зеленского при помощи интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, для этого широкой публике начали активно демонстрировать отрицательные черты украинского политика.

В контексте показаний Юлии Мендель [о Зеленском] нужно иметь в виду, что даже неважно, авторитетны они или нет. То, что она дорвалась до такой огромной, многомиллионной аудитории, показывает, что сейчас плотно идет работа с общественным мнением у оппонентов Зеленского как внутри США, так и, я думаю, на Украине. То есть они уже обрабатывают американское общество, готовясь к тому, что украинского президента рано или поздно будут скидывать. Соответственно, нужно заранее вбрасывать в публичное пространство информацию, что он коррупционер, наркоман и недоговороспособный, — пояснил Дудаков.

Ранее Мендель заявила, что в 2022 году Зеленский поставил перед своей медиакомандой пропагандистскую задачу, которая вызвала шок. По ее словам, президент Украины потребовал разработать систему, аналогичную той, которую применял нацистский политик Йозеф Геббельс.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

