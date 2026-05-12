Путин заявил о необходимости продолжать работу с Украиной в одном деле Путин призвал продолжать работу с Украиной по воссоединению семей с детьми

Взаимодействие России с Украиной для воссоединения семей с детьми должно быть непременно продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с завершающей работу уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Глава государства обсудил с ней предварительные итоги этой деятельности, передает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин поинтересовался, сколько детей было передано на Украину. По словам Москальковой, на сегодняшний день это около 20 несовершеннолетних. В ответ Путинн заявил, что эту работу надо продолжать. Затем президент уточнил, сколько российских детей удалось вернуть обратно. Москалькова сообщила, что немного меньше.

Ранее Москалькова провела переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По ее словам, беседа прошла достаточно конструктивно. Она рассказала, что во время встречи с украинской стороной были затронуты вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести.

До этого российский омбудсмен сообщила, что сегодня остается еще много российских граждан, которые привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты репрессиям на Украине за свои убеждения. В данный момент ведутся переговоры по их возвращению на родину.