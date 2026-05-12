Раскрыты новые подробности о пожаре на складе автозапчастей в Приморье

В Уссурийске ликвидировали пожар на складе автомобильных запчастей

Пожар на складе автомобильных запчастей в городе Уссурийске Приморского края полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Дознавателям ведомства предстоит установить причину возгорания.

В 20:48 (13:48 мск. — NEWS.ru) пожар полностью ликвидирован. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия, — говорится в сообщении.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние строения. На момент локализации пожар охватывал площадь 1400 квадратных метров. Угроза для соседних зданий была своевременно устранена. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме на проспекте Андропова в Москве начался пожар. Эпицентр возгорания находился на пятом этаже, откуда, по словам очевидцев, вырывались языки пламени и густой черный дым. Прибывшие на место пожарные бригады незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних уровней здания.

