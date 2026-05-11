11 мая 2026 в 16:58

Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В девятиэтажном жилом доме на проспекте Андропова начался пожар, сообщило агентство городских новостей «Москва». Эпицентр пожара находится на пятом этаже, откуда, по словам очевидцев, вырываются языки пламени и густой черный дым. Прибывшие на место пожарные бригады незамедлительно приступили к эвакуации жильцов с верхних уровней здания.

Проводится спасение трех человек с девятого этажа, в том числе детей, — рассказал изданию представитель экстренных служб.

В настоящий момент всех спасенных граждан осматривают медики, а специалисты продолжают работы по ликвидации открытого горения. Также выяснилось, что общая площадь пожара составила 20 кв. м, один человек пострадал.

До этого пожар произошел в историческом здании на Пятницкой улице в центре Москвы. По предварительным данным, возгорание началось в помещении бара «Подозрительные лица». Огонь распространился по перекрытиям и чердаку. Людей из здания оперативно эвакуировали. Информации о жертвах или пострадавших не было.

