Семеро детей смогут воссоединиться с семьями после пребывания на Украине Москалькова: Украина передала России семерых детей для воссоединения с семьями

Украина передала России семерых детей для воссоединения с семьями, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая с докладом у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Россия со своей стороны передала Украине в общей сложности около 20 детей через уполномоченного по правам человека.

Передано на Украину для воссоединения семей порядка 20 [детей] в общей сложности, это только по линии уполномоченного по правам человека. Наших детей вернулось немного меньше, в основном это были пожилые очень родители, которые остались там, а дети проживали здесь. Но было семь человек детей, которые были переданы в Россию тоже для воссоединения, — сказала она.

Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Ее полномочия истекают в текущем году и не подлежат продлению. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.

Ранее Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Также в конце апреля самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье.