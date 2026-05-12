День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 14:27

Семеро детей смогут воссоединиться с семьями после пребывания на Украине

Москалькова: Украина передала России семерых детей для воссоединения с семьями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина передала России семерых детей для воссоединения с семьями, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая с докладом у президента РФ Владимира Путина. По ее словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Россия со своей стороны передала Украине в общей сложности около 20 детей через уполномоченного по правам человека.

Передано на Украину для воссоединения семей порядка 20 [детей] в общей сложности, это только по линии уполномоченного по правам человека. Наших детей вернулось немного меньше, в основном это были пожилые очень родители, которые остались там, а дети проживали здесь. Но было семь человек детей, которые были переданы в Россию тоже для воссоединения, — сказала она.

Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Ее полномочия истекают в текущем году и не подлежат продлению. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.

Ранее Москалькова сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении очередного обмена пленными с украинской стороной. Также в конце апреля самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье.

Власть
Татьяна Москалькова
дети
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин узнал об «угнанных» в Европу детях из ДНР
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Mash: Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.