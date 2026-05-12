«Без гарантий»: на Украине предрекли безоговорочную капитуляцию Киева

Украину ждет безоговорочная капитуляция, такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Так он отреагировал на представление обвинения экс-главе офиса президента Андрею Ермаку со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Часть элит, как я наблюдаю с утра в ленте, <...> в ужасе содрогнулась <...> , справедливо предположив, что таким образом нас ведут не к миру, но к полной и безоговорочной капитуляции. Без условий, гарантий, компенсирующих механизмов и хоть какой-то тени понимания того, что же дальше, — заявил Бужанский.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что обвинение и обыски у Ермака произошли по приказу США. Он предположил, что таким образом американские власти давят на президента Украины Владимира Зеленского.

Как считает политолог-американист Малек Дудаков, Национальное антикоррупционное бюро и САП Украины могут возбудить дело против президента. Он отметил, что давление на Зеленского и его команду резко усилилось. В частности, по словам эксперта, США могут потребовать от украинского руководства принять решение о выводе ВСУ из Донбасса.