Экс-депутат Рады ответил, кто стоит за обысками у Ермака

Обвинение и обыски у бывшего руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака произошли по приказу США, заявил НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он отметил, что таким образом Штаты давят на Зеленского.

События с Ермаком, судя по видео, были неожиданными, то есть кто-то «ударил в бубен», а мог ударить только Вашингтон, пришли к Ермаку по вопросу, который среди всех прочих сотый. Понятно, что антикоррупционные снаряды все ближе к дому Зеленского. Это команда из Вашингтона, это не НАБУ, — заявил Олейник.

Экс-депутат Верховной рады подчеркнул, что президент Украины начал раздражать главу Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Зеленского скоро могут «выбросить» из политической игры.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Зеленского держат на поводке, который в любой момент могут превратить в петлю. По мнению эксперта, в Вашингтоне развернули против Зеленского масштабную скоординированную кампанию с использованием «тяжелой артиллерии».