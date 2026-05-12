Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура могут возбудить уголовное дело против главы государства Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что давление на президента европейского государства и его команду резко усиливается. По его словам, это происходит на фоне возбуждения уголовного дела в отношении экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака.

Юлия Мендель давным-давно, еще с момента ухода с поста бывшего пресс-секретаря Зеленского, превратилась в его оппонента. Поэтому нет ничего удивительного, что она критикует главу Украины на всех площадках. Теперь ей даже удалось вырваться к журналисту Такеру Карлсону. Такая критика происходит на фоне возбуждения уголовного дела в отношении Ермака, которого недавно пытались арестовать. Это показывает, что давление на Зеленского и его команду резко усиливается. Американцы пытаются сделать главу Украины более сговорчивыми, чтобы тот принял какие-то основные условия, согласованные еще в Анкоридже. Не исключаю, что если этого не произойдет, мы увидим в дальнейшем возбуждение уголовных дел в отношении Зеленского со стороны НАБУ и САП, — сказал Дудаков.

По его словам, в частности от украинского руководства США могут требовать принять решение о выводе ВСУ из Донбасса. Политолог не исключил, что «закручивание гаек» со стороны Белого дома против Зеленского не закончится для него ничем хорошим.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что Национальное антикоррупционное бюро Украины превращает Ермака и Зеленского в «отработанный материал». По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».