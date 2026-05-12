В Госдуме назвали причину подозрений НАБУ к Ермаку Депутат Шеремет: НАБУ превращает Ермака и Зеленского в отработанный материал

Национальное антикоррупционное бюро Украины превращает экс-главу офиса президента страны Андрея Ермака и лидера государства Владимира Зеленского в «отработанный материал», выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, за давлением на политиков стоят западные кураторы, которые решили «вывести их из игры».

На мой взгляд, хорошо осведомленный экс-глава офиса президента Украины для Зеленского — не просто подельник, а уязвимая ахилесова пята. Поэтому не удивлюсь, что приезд сотрудников Национального антикоррупционного бюро страны в гости к обиженному на предательство главы Украины Ермаку — это согласованный с западными кураторами перфоманс с целью окончательного вывода обоих из игры. Они — отработанный материал, — высказался Шеремет.

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что США или Великобритания могли организовать расследование против Ермака. По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро страны прошли соответствующую подготовку за рубежом, поэтому действуют четко по команде с Запада.