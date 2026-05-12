12 мая 2026 в 14:54

Бывший депутат Рады раскрыл причину обвинений против Ермака

Экс-нардеп Килинкаров: дело Ермака говорит о перераспределении власти на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Следственные действия против бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, которого подозревают в отмывании денег при возведении элитного жилья под Киевом, связаны с внутренней борьбой за перераспределение власти на Украине, считает участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, не исключено, что за этим стоят не внешние силы, а сугубо внутренние процессы, передает РИА Новости.

Нам так кажется, что на самом деле, может быть, это американцы там каким-то образом влияют, чтобы оказать давление. Все может оказаться довольно просто — это внутренний процесс перераспределения власти, ресурсов, потоков и всего остального. Я не исключаю такой момент, — допустил Килинкаров.

Как отметил собеседник агентства, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины служат скорее инструментами влияния европейских глобалистов на Киев, нежели рычагами давления со стороны Вашингтона. Свои интересы, полагает Килинкаров, они реализуют через группу олигарха Виктора Пинчука, которая стремится стать «альтернативным центром принятия решений».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что обвинение и обыски у Ермака произошли по приказу США. Он предположил, что таким образом американские власти давят на президента Украины Владимира Зеленского.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
