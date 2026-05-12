Подросток загорелся после игр с жидкостью для розжига

Школьник попал в больницу с тяжелыми ожогами после игр с огнем в Башкирии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В уфимском микрорайоне Московка 15-летний подросток получил серьезные травмы при попытке поджечь траву с помощью горючей жидкости, передает Telegram-канал «Новости Уфы и Башкортостана». Из-за неосторожного обращения с огнем пламя перекинулось на его одежду.

На данный момент пострадавший госпитализирован. Он поступил в больницу с тяжелыми ожогами лица, шеи, туловища и конечностей.

Ранее в коттеджном поселке Вешки-95 в Мытищах восьмилетний мальчик наехал на 16-летнюю школьницу на квадроцикле. В результате у пострадавшей диагностировали перелом позвоночника, сотрясение мозга и большое количество ушибов и ран. Ребенок за рулем не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел на тротуар, по которому шла школьница. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Сотрудники Росгвардии вытащили 13-летнего подростка из канализационного колодца в Иркутске. Открытая ловушка глубиной в три метра находилась возле жилого дома на улице Розы Люксембург. Замерзшего от сидения в люке ребенка передали бригаде медиков.

