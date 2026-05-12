12 мая 2026 в 09:45

Арестованного российского мэра экстренно госпитализировали

Арестованного мэра Уфы Мавлиева увезли в больницу из-за болей в сердце

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, находящегося под домашним арестом по делу о взяточничестве, увезли в больницу, заявил адвокат Марат Самойлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, градоначальник пожаловался на плохое самочувствие и боли в сердце.

Утром Мавлиева увезли в больницу, его госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие, — рассказал Самойлов.

По версии следствия, в 2025 году Мавлиев, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной организации взятку за общее покровительство. Речь шла о покупке земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей за деньги застройщика. В дальнейшем, как считают следователи, чиновник хотел переоформить эту землю на себя.

Ранее Мавлиеву изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Такое решение принял Верховный суд Башкирии. Глава города также обжаловал арест по уголовному делу о взяточничестве. По словам правозащитника, соответствующий вопрос будет изучен Верховным судом республики.

