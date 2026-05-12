12 мая 2026 в 15:10

Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии

Анита Орбан назначена на пост министра иностранных дел Венгрии

Анита Орбан Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Анита Орбан назначена на пост министра иностранных дел Венгрии, соответствующее объявление прозвучало в ходе специальной церемонии. Документ о назначении ей вручил президент страны Тамаш Шуйок.

Министром иностранных дел провозглашается госпожа Анита Орбан, — сказала ведущая церемонии.

Получив документ, Орбан отказалась от общей фотографии с президентом, сфотографировавшись лишь с премьер-министром страны Петером Мадьяром. В новом правительстве также утверждены другие ключевые назначения: Ромулус Русин-Сенди стал министром обороны, а Иштван Капитань возглавил министерство экономики и энергетики.

15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. Тогда на должности в МИД страны она старалась уменьшить зависимость от поставок сырья — нефти и газа.

Ранее Мадьяр заявил о планах временно остановить работу государственных средств массовой информации. Он сообщил, что намерен восстановить их независимость и вывести уровень вещания как минимум на стандарт «британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

