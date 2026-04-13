Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии

Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен приостановить в стране работу государственных СМИ. В эфире телеканала LTR он отметил, что планирует восстановить их независимость и добиться уровня «британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

Одной из первых мер нового правительства будет приостановка работы новостной службы государственных СМИ, — сказал Мадьяр.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что географическая близость Венгрии к РФ делает невыгодным для ЕС сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин между тем заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы Мадьяра на выборах. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у партии премьера Виктора Орбана «Фидес».