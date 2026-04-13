13 апреля 2026 в 19:40

Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии

Мадьяр анонсировал приостановку работы государственных СМИ в Венгрии

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что намерен приостановить в стране работу государственных СМИ. В эфире телеканала LTR он отметил, что планирует восстановить их независимость и добиться уровня «британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

Одной из первых мер нового правительства будет приостановка работы новостной службы государственных СМИ, — сказал Мадьяр.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что географическая близость Венгрии к РФ делает невыгодным для ЕС сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин между тем заявил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский оказался в крайне сложной ситуации после победы Мадьяра на выборах. По его словам, у политсилы точно такая же позиция, как у партии премьера Виктора Орбана «Фидес».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе ввели запрет на съемку БПЛА
Арабские шейхи с позором прогнали дроноводов Зеленского: при чем тут Россия
Украину ждет катастрофа, Ирак призвали к ответу, провал Орбана: что дальше
Новый «Универ», Ивлеева, молодая жена: как сейчас живет актер Сергей Пиоро
Американист раскрыл, какие цели США преследуют в войне против Ирана
Студент бросил мокасин в саркофаг Ленина и поплатился
Британский самолет-разведчик пролетел у границ России
Умер оператор фильма «Не было печали»
Трамп удалил картинку с изображением себя в образе Иисуса
Мадьяр захотел «заткнуть» государственные СМИ в Венгрии
Лихачев указал на проблемы с энергоснабжением ЗАЭС
Украинку осудили за «слив» данных о ТЦК через Viber
«Ничего не прячу»: Емельяненко сравнил себя с потрепанными носками
В Кремле рассказали, как завершилась встреча Путина с президентом Индонезии
«Шансов нет»: в Киеве заявили о новом враге Зеленского в Венгрии
Ученые заявили о приближении около 40 тыс. астероидов к Земле
Мадьяр раскрыл планы на отношения с Украиной
Пугачева восхитила фанатов праздничным снимком в мини-юбке
В Иране усомнились в способности США заблокировать Ормузский пролив
«А с остальными что?»: Захарова о выплатах нееврейским блокадникам в ФРГ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

