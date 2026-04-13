Венгерский политик раскрыл сроки отмены санкций против России Мадьяр: ЕС может снять санкции с России после завершения украинского конфликта

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции для международной прессы.

Я могу сказать, что как только [конфликт] закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, <...> в тот момент Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, — сказал Мадьяр.

Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее в парламент Швейцарии внесли законопроект об отмене всех санкций, дублирующих ограничения ЕС против России. Инициатива Швейцарской народной партии связана с нарушением нейтралитета страны и резким ростом цен на дизель на фоне конфликта в Иране. Авторы требуют вернуться к доктрине нейтралитета, подорванной впервые в истории страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Евросоюзом не могут ухудшиться сильнее, чем сейчас. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии на диалог Москвы и Брюсселя.