Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 17:20

Венгерский политик раскрыл сроки отмены санкций против России

Мадьяр: ЕС может снять санкции с России после завершения украинского конфликта

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр рассчитывает на отмену санкций Евросоюза против России после завершения конфликта на Украине. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции для международной прессы.

Я могу сказать, что как только [конфликт] закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, <...> в тот момент Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, — сказал Мадьяр.

Политик подчеркнул, что географическая близость Венгрии к России делает невыгодным для Европы сохранение ограничений, так как это ведет к удорожанию сырья и снижает конкурентоспособность европейской экономики.

Ранее в парламент Швейцарии внесли законопроект об отмене всех санкций, дублирующих ограничения ЕС против России. Инициатива Швейцарской народной партии связана с нарушением нейтралитета страны и резким ростом цен на дизель на фоне конфликта в Иране. Авторы требуют вернуться к доктрине нейтралитета, подорванной впервые в истории страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России с Евросоюзом не могут ухудшиться сильнее, чем сейчас. Так он ответил на вопрос о возможном влиянии поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии на диалог Москвы и Брюсселя.

Венгрия
политики
санкции
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
Максимализм США «похоронил» все шансы на мир с Ираном
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.