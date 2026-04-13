«Дальше некуда»: Песков оценил перспективы отношений России и ЕС Песков: отношения России с ЕС не станут хуже, чем сейчас

Отношения России с Евросоюзом не могут стать еще хуже, чем сейчас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос, ухудшится ли диалог с ЕС после поражения на выборах в Венгрии Виктора Орбана.

Хуже не могут. <...> Дальше некуда, — сказал Песков.

Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным избирательной комиссии, партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место партия Орбана «Фидес» должна получить 55 мест.

Ранее представитель Кремля заявил, что европейские страны не скрывают своей генеральной линии, направленной на продолжение боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что речь идет о стремлении всячески способствовать затягиванию конфликта.

Петер Мадьяр тем временем заявил, что новой власти Венгрии в любом случае придется сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.